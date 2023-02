Vrea un camin de batrani in localitate. Primar: Acest proiect cred ca ar trebui sa fie unul national

Primarul din comuna Musetesti isi doreste sa realizeze un camin de batrani cu centru de recuperare. Edilul sustine ca sunt foarte multi batrani singuri in comuna si acest camin ar fi de mare ajutor. Mai mult decat atat, Cosmin Baban subliniaza faptul ca proiectul sa ar trebui sa devina national pentru ca varstnici aflati in dificultate sunt in toate localitatile.Autoritatile locale incearca sa gaseasca o sursa de finantare pentru acest proiect. Cel mai probabil, caminul de batrani va fi in ... citeste toata stirea