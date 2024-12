Vreme rea!

Vremea va fi in general inchisa vineri, 6 decembrie, potrivit meteorologilor.In Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei temporar va ploua, iar la inceputul intervalului, pe arii restranse, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si trecator ninsoare.In centrul si posibil in nordul Moldovei, Maramures si estul Transilvaniei la inceputul zilei, local va mai ninge slab, apoi vor fi precipitatii mixte.In restul teritoriului, precipitatii slabe predominant sub ... citește toată știrea