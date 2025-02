Vreme schimbatoare si incalzire treptata in Oltenia

Vremea in Oltenia va fi variabila, in intervalul 24 februarie - 2 martie 2025, cu temperaturi in crestere treptata, apropiate de valorile normale pentru aceasta perioada.In primele zile ale saptamanii, cerul va fi variabil, insa spre weekend vor aparea innorari temporare si precipitatii. Vineri, 28 februarie, sunt asteptate ploi pe arii extinse in vestul si nordul regiunii, in timp ce sambata, 1 martie, ploile vor fi prezente local in prima parte a zilei si din nou in timpul noptii. Duminica, ... citește toată știrea