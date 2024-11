Calendaristic, suntem in prag de iarna, insa, afara, temperaturile sunt destul de ridicate pentru aceasta data. Asa se face ca, in multe localitati din judetul Gorj, vremea buna mai tine santierele deschise.Un exemplu este in comuna Rosia de Amaradia unde au fost asfaltate mai multe strazi, care acum sunt marcate.Edilul Liviu Cotojman a facut apel la intelegere din partea soferilor care tranziteaza ulitele unde vor fi lucrari si pe parcursul zilei de miercuri. "Pentru ca vremea ... citește toată știrea