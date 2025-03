Vremea se schimba radical si temperaturile scad cu 20 de grade

Vremea ramane capricioasa si se schimba radical in saptamana care va urma. Meteorologii anunta ca temperaturile scad cu 20 de grade in anumite zone si vor fi ninsori in urmatoarele zile.Romanii se pregatesc pentru o schimbare brusca a vremii, un veritabil salt de la primavara la iarna in doar cateva zile. Dupa acest weekend cu temperaturi de vara, meteorologii anunta o racire semnificativa a vremii, cu scaderi de temperatura de pana la 20 de grade Celsius.Potrivit Administratiei Nationale ... citește toată știrea