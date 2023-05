Animalele salbatice ataca gospodariile oamenilor. In judetul Gorj, zeci de pasari au fost ucise.Vulpile si dihorii au inceput sa ucida pasarile din gospodariile aflate in special in zona submontana a judetului Gorj.In satul Rugi, din comuna Turcinesti, o femeie a ramas fara 11 gaini, dupa ce au fost ucise de o vulpe.In localitatea Dragoiesti, din comuna Crasna, un localnic a ramas fara ... citeste toata stirea