Weber (PSD): Intrarea Ansamblului "Brancusi" in UNESCO plaseaza Gorjul pe harta turistica globala

Includerea Ansamblului Monumental "Calea Eroilor" din Targu Jiu in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO este o realizare remarcabila pentru judetul Gorj si poate aduce o serie de beneficii semnificative.Deputatul PSD Gorj, Mihai Weber, a vorbit despre cat de importanta este aceasta realizare, la care a contribuit direct, in calitate de presedinte al Comisiei UNESCO din Parlamentul Romaniei."Includerea Ansamblului Monumental "Calea Eroilor" in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind printre ... citește toată știrea