Weber (PSD): O poza cu minerii nu rezolva problemele acestor oameni

PSD sustine ca decaderea mineritului a inceput in vremea cand Ludovic Orban era premier si critica modificarea de discurs pe care o au acum cei din Forta Dreptei, partid condus de Orban.In sustinerea acestei afirmatii, PSD aminteste o declaratie facuta de Orban in 2020: "Noi va trebui, clar, sa renuntam la productia energiei electrice pe carbune".Presedintele partidului Forta Dreptei, anunta, practic, de acum doi ani, din pozitia de prim-ministru al tarii, intentiile pe care le are cu ... citeste toata stirea