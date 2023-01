Week-end-ul prelungit a provocat blocaj la Ranca

Fluxul mare de turisti care au ales sa-si petreaca mini vacanta la Ranca a dus la blocaje in trafic. Asa se face ca cei care se indreapta catre zona montana stau la cozi care se intind chiar si pe 8 kilometri.Desi drumul este curatat si se circula in buna conditii, tot s-au format blocaje in trafic. La intrarea in Ranca, coloana de masini se intinde pe kilometri in treci, iar autoturismele abia daca inainteaza.Soferii sunt cu nervii intinsi la maxim pentru ca in loc sa vina sa se relaxeze ... citeste toata stirea