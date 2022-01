Zece ani de puscarie pentru coruperea unor copile

Un tanar din Dambovita, arestat in Gorj dupa ce a determinat o copila de 12 ani sa se fotografieze in ipostaze pornografice si apoi a santajat-o ca va publica imaginile pe internet, a fost condamnat, luni, la 10 ani de inchisoare.Barbatul a primit sapte condamnari de 1 an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie la infractiunea de pornografie infantila, doua condamnari de 5 ani inchisoare pentru participatie improprie la infractiunea de viol si 8 luni de ... citeste toata stirea