Zeci de asistati sociali intr-o comuna din Gorj. Putini sunt apti de munca

Comuna Cruset din judetul Gorj este in topul localitatilor din Gorj cu cei mai multi asistati sociali. Circa 80 de persoane primesc ajutor financiar lunar de la stat si ocazional alimente si sunt monitorizati de asistentele sociale si comunitare.Dintre cei 80 de beneficiari de ajutor social, numai un sfert sunt apti de munca si presteaza zile de munca in folosul comunitatii."Am ajuns sa avem 80 se persoane care primesc lunar ajutor social de la primarie si asta pentru ca in comuna nu exista ... citește toată știrea