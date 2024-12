Zeci de copii au ajuns in spital din cauza unei provocari pe Tik Tok

Cinci adolescenti au ajuns in ultimele doua zile la spitalele din Arad si Bistrita dupa ce au incercat noua provocare de pe TikTok, Superman Challenge. Acestia au suferit diferite fracturi, iar doi dintre ei au ajuns chiar pe mana chirurgilor.TikTok a facut alte victime dupa cele deja semnalate in ultimele saptamani. O provocare periculoasa s-a viralizat pe TikTok in aceasta perioada si zeci de copii au fost internati cu fracturi dupa ce au incercat Superman Challenge.La Arad, trei copii cu ... citește toată știrea