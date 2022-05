Zeci de "eroi in pandemie" risca sa ramana fara slujba din spitalul judetean

Situatie incerta pentru zeci de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu! Este vorba despre acele persoane care au fost incadrate in campul muncii in perioada pandemiei de Covid 19, cei numiti atunci "eroi" pentru ca ei erau cei care interactionau cu pacientii bolnavi. Desi exista o lege care permite angajarea acestor persoane, pe perioada nedeterminata, conducerea unitatii medicale ezita sa treaca la fapte. Motivul?! Nu are rost angajarea definitiva a zeci de oameni in departamente ... citeste toata stirea