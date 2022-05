Zeci de mesteri populari, la "claca" in centrul municipiului Targu Jiu

Zeci de mesteri populari din mai multe judete vor fi prezenti incepand de vineri, 20 mai, in zona centrala a municipiului Targu Jiu O noua editie a Targului Mesterilor Populari Olteni va avea loc in municipiul Targu Jiu. Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 20 mai."Traditiile stramosesti sunt aduse in fata tinerei generatii de catre cei 12 mesteri populari olteni chiar in fata Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj.Cei care isi vor expune ... citeste toata stirea