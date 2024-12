Zeci de pagube produse de ursi si lupi in Gorj

Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Gorj a fost implicata, in anul 2024, in evaluarea a 30 de pagube cauzate de animalele salbatice, dintre care 22 de incidente au fost produse de ursi si 8 de lupi. Cele mai afectate localitati au fost Pades, Tismana, Novaci, Crasna si Musetesti, zone in care frecventa interactiunilor dintre oameni si fauna salbatica este in crestere.Evaluarile pagubelor au fost realizate de comisii formate din reprezentanti ai mai multor institutii: APM Gorj, Directia ... citește toată știrea