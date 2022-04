Zeci de perchezitii la traficanti de droguri

61 de perchezitii au loc joi dimineata, 14 aprilie, in Timis, Caras Severin si Hunedoara, intr-un dosar de trafic de droguri provenind in principal din Spania. 34 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Timisoara fac joi dimineata 61 perchezitii domiciliare, in judetele Timis, Caras Severin si Hunedoara ... citeste toata stirea