Zeci de ursi au murit loviti de masini

Garda de Mediu Covasna informeaza ca un nou eveniment rutier in care un urs a fost omorat dupa ce a fost accidentat de o masina a avut loc luni. Incidentul s-a petrecut pe DN 11, la intrarea in localitatea Cernat, anunta Covasnamedia.ro."In data de 11.11.2024 ca urmare a unui apel telefonic din partea reprezentantului fondului de vanatoare, prin care am fost informati despre faptul ca pe DN11 la intrarea in localitatea Cernat, un urs a fost lovit de o masina, reprezentantii Garzii de Mediu ... citește toată știrea