A fost o noua zi de foc pentru salvamontistii gorjeni. Aglomeratia din zonele montane s-a vazut si in numarul de interventii la care au fost solicitati salvatorii montani. In ultimele 24 de ore, salvamontistii gorjeni au avut 13 interventii de urgenta.La nivel national, cele mai multe apeluri au fost in Brasov, 20, apoi in judetul Gorj.In total, au fost 131 de interventii in ultimele 24 de ore."In cazul acestor interventii au fost salvate 140 de persoane. Dintre acestea, 47 au fost ...