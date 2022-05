Zilele comunei, cu expozitie de cai si motociclete enduro

Autoritatile din comuna Dragutesti organizeaza, dupa doi ani de pauza, Zilele Comunei. Evenimentele se anunta inedite. Localnicii vor putea admira, la inceputul lunii viitoare, cei mai frumosi cai din tara si motociclete enduro.Zilele Comunei Dragutesti vor avea loc in perioada 4 - 6 iunie. Este a treia editie si are loc dupa doi ani in care autoritatile n-au putut organiza acest eveniment din cauza restrictiilor impuse in pandemie."Este a treia editie. Ne-a tinut pandemia si n-am putut ... citeste toata stirea