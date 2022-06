Zilele comunei organizate in premiera la Danesti

Se anunta petrecere mare in localitatea Danesti, acolo unde autoritatile locale organizeaza in premiera "Zilele Comunei Danesti". Evenimentul este programat in perioada 25-26 iunie si se va desfasura chiar langa primarie.Timp de doua zile, localnicii din Danesti se vor distra pe cinste chiar la ei in comuna. Nume mari ale muzicii populare vor intretine atmosfera. De asemenea, vor avea loc activitati sportive si vor fi premiate cuplurile din comuna ajunse la 50 de ani de casatorie.Sambata, ... citeste toata stirea