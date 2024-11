Ziua in care vocea ta conteaza. Voteaza! - live text

info - Romanii aleg astazi cine intra in turul al doilea de la prezidentiale. Prin tragere la sorti, Biroul Electoral Central a stabilit ordinea candidatilor pe buletinul de vot. Astfel ca, atunci cand ne vom prezenta in sectiile de vot, vom primi un singur buletin de vot cu mai multe pagini, pe care se vor afla 14 chenare in care vor fi trecute numele candidatilor.Ordinea candidatilor pe buletinele de vot la alegerile prezidentiale din 24 noiembrie1. Elena Lasconi (USR) - presedintele ... citește toată știrea