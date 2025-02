A doua echipa exclusa de FRF din Liga 2 in acest sezon!

CS Mioveni a fost exclusa din Liga 2 devenind a doua echipa care paraseste esalonul secund in acest sezon, dupa ACS Viitorul Targu Jiu. Noul clasament al campionatului sufera modificari importante in urma anularii rezultatelor echipei argesene.CS Mioveni a fost exclusa din campionatul Liga 2, editia 2024-2025, in baza unor decizii ale Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal din 29 ianuarie 2025, apare pe site-ul federatiei. Sanctiunea a fost aplicata abia, joi, 13 ... citește toată știrea