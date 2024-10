A fost exclusa definitiv din Liga 2 si amendata de FRF!

Federatia Romana de Fotbal, prin Comisia de Disciplina si Etica, a exclus din campionatul Liga 2, editia 2024-2025, clubul ACS Viitorul Targu Jiu, in urma a doua neprezentari la meciuri in decurs de zece etape. Astfel, FRF a anulat, conform regulamentului, rezultatele inregistrate in acest sezon de echipa sustinuta de Nicolae Sarcina dar i-a mai aplicat si o serie de amenzi pentru neprezentari.Excluderea echipei care juca la Severin a fost aprobata de Comisia de Disciplina si Etica a FRF in ... citește toată știrea