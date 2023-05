In cadrul unei gale organizare la Ateneul Roman, marti, de catre CS Dinamo Bucuresti, a fost prezentat proiectul noului stadion al echipei din Stefan cel Mare. La doua zile distanta de la sarbatorirea a 75 de ani de la infiintarea clubului, au fost prezentate imagini cu viitoarea arena care va fi construita in locul celei actuale.Noua arena a lui Dinamo va avea o capacitate de peste 25.000 de locuri, iar spre deosebire de stadionul actual, inaugurat in 1951, se va inversa pozitionarea ... citeste toata stirea