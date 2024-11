A fost omul meciului, desi rezerva!

A fost pe banca de rezerve in prima repriza a meciului Universitatea Craiova - Hermannstadt, scor 3-1, dar a fost considerat omul meciului. Alex Mitrita a dat doua pase de gol in meciul castigat de olteni si a jucat destul de bine dupa perioada dificila prin care a trecut.Universitatea Craiova a castigat primul meci de campionat dupa o perioada de mai bine de o luna fara succes in Superliga. Craiovenii au iesit din situatia de criza, cel putin pentru moment.Alex Mitrita, vedeta oltenilor, a ... citește toată știrea