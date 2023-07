Fundasul senegalez Jean Baptiste Mendy i-a convins pe conducatorii Universitatii Craiova sa-l transfere definitiv de la CS Ineu. Anul trecut jucatorul fusese luat sub forma de imprumut si a evoluat numai pentru echipa a doua a clubului din Banie, sub comanda lui Corneliu Papura.Jean Baptiste Mendy a fost inclus in lotul primei echipe pentru stagiul pe care juvetii l-au efectuat la Bansko si a fost evaluat in perioada de pregatire. Mendy a jucat in toate meciurile amicale ale oltenilor in ... citeste toata stirea