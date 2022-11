A prelungit contractul cu FCU Craiova

FCU Craiova a anuntat ca i-a prelungit contractul belgianului William Baeten pana in 2025. Clubul din Banie si-a prezentat si ultimul transfer, fotbalistul de banda dreapta Alexandru Voda care a venit liber de contract."Fotbal Club Universitatea 1948 anunta faptul ca William Baeten si-a prelungit contractul pana in anul 2025", au transmis oltenii pe site-ul oficial. Venit in 2020 la FCU, Baeten a incheiat etapa trecuta, la 1-2 cu Farul, o serie de prestatii dezastruoase. A inscris golul prin ... citeste toata stirea