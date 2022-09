A revenit in Liga 1 si va lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova

Giedrius Arlauskis, portar cu 7 titluri de campion in Liga 1, a semnat cu Universitatea Craiova. Transferul de senzatie a fost reusit cu doar doua zile inainte de finalul perioadei de mercato in Romania.Arlauskis era in Craiova inca de joi, iar oltenii l-au convins sa-si puna semnatura pe contract. Lituanianul a dat deja primele declaratii in tricoul echipei din Craiova spunand ca vrea sa rescrie istoria si sa ia titlul cu patru echipe diferite: "Am ales Craiova pentru ca vreau sa rescriu ... citeste toata stirea