A semnat cu Universitatea Craiova pana in 2028!

Universitatea Craiova a anuntat prelungirea contractului cu Nicusor Bancu pana in 2028. Jucatorul oltenilor se afla in ultimele luni de contracte si i s-a propus prelungirea pe inca trei sezoane."Nicusor Bancu - Leu pana in 2028", este titlul anuntului celor de la Universitatea Craiova care a publicat detaliile intelegerii cu capitanul echipei, fundasul stanga de echipa nationala legitimat la club inca din 2014.Bancu a semnat prelungirea intelegerii pentru 3 sezoane, precedentul contract ... citește toată știrea