A semnat degeaba contract de doua ori

Un caz unic in fotbal a fost expus recent de un fost portar de fotbal care a evoluat sezonul trecut la ACS Viitorul Targu Jiu. Partas la cea mai importanta performanta din istoria clubului, portarul Roberto Bodea s-a trezit peste noapte fara echipa pentru ca fusese pacalit ca i s-a inregistrat contractul la FRF.Portarul Roberto Bodea a fost unul dintre jucatorii de baza de la ACS Viitorul in editia precedenta a Cupei Romaniei, cand echipa a jucat o semifinala in fata castigatoarei competitiei, ... citeste toata stirea