A testat multi jucatori tineri in amicalul cu Vulturii Farcasesti!

Antrenorul celor de la FCU Craiova, Valentin David, a testat multi jucatori tineri in ultimul meci amical, cu Vulturii Farcasesti. In meciul cu gorjenii au intrat pe teren tineri care nici nu au fost in lot sau au fost de putine ori in prima parte a sezonului.Printre jucatorii folositi de Valentin David s-au numarat Craciun, Manea, Biosan, Firulescu, Magrea, Screciu, Bornescu si Cristea, ori Ghazoini, Mogosanu si Blidar, dintre seniori.Pentru FCU Craiova, amicalul cu Vulturii Farcasesti a ... citește toată știrea