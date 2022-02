ACS Viitorul Pandurii a intrat in insolventa

In timp ce lumea fotbalului asteapta iesirea din insolventa a clubului Pandurii Lignitul Targu Jiu, a fost anuntata intrarea in insolventa a celor de la Pandurii Viitorul Targu Jiu.Decizia a fost luata marti de Tribunalul Gorj. "Dispune deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului Asociatia Clubul Sportiv Viitorul Pandurii Targu Jiu. In temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolventei, numeste administrator judiciar FORINSOLV SPRL, cu un onorariu fix de 3000 lei/ ... citeste toata stirea