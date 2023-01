ACS Viitorul Targu Jiu a pierdut si capitanul

ACS Viitorul Targu Jiu a pierdut al doilea jucator in acest an. Dupa plecarea lui Paul Mitrica, acum a plecat de la echipa lui Florin Stinga si capitanul de echipa, Florin Rasdan.Plecarea nu a fost insa anuntata de formatia care joaca la Targu Jiu, jucatorii intrand in greva dupa reunire, ci de echipa la care a plecat capitanul.CSM Slatina a anuntat joi ca mai bifat o achizitie in aceasta pauza de iarna. Echipa olteana nou-promovata in Liga 2 isi intareste compartimentul median, acolo unde ... citeste toata stirea