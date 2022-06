ACS Viitorul Targu Jiu, campioana in Liga 2 la schimbat antrenorii

O statistica data publicitatii de singurul ziar care transmite informatii de la toate partidele din Liga 2 arata faptul ca ACS Viitorul Targu Jiu a fost campioana instabilitatii la nivelul bancii tehnice in ultimul sezon. Potrivit liga2.ro, echipa sustinuta de Nicolae Sarcina a schimbat de sapte ori antrenorul in sezonul 2021 - 2022.Conform statisticii prezentate de liga2.ro, nu mai putin de 42 de antrenori au activat la cele 20 de echipe din Liga 2 in sezonul 2021-2022. Media ar fi de doi ... citeste toata stirea