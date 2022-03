ACS Viitorul Targu Jiu, esec in fata nou-promovatei din Dej

ACS Viitorul Targu Jiu a pierdut al doilea meci din acest an, sustinut in fata unei echipe nou-promovate in acest sezon, in Liga 2. Unirea Dej, echipa antrenata de gorjeanul Dragos Militaru, s-a impus cu scorul de 1-0.Unirea Dej a mai bifat astfel o victorie si se indreapta catre indeplinirea obiectivului care este acelasi cu al echipei pregatite de Eugen Trica, salvarea de la retrogradare. Considerata surpriza acestui sezon de Liga 2, echipa din Dej a bifat inca un rezultat pozitiv in Liga 2, ... citeste toata stirea