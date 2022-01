ACS Viitorul Targu Jiu pleaca la pregatire in Antalya

ACS Viitorul Targu Jiu se concentreaza in a doua parte a campionatului pe mentinerea in Liga 2. Chiar daca echipa nu mai are ca obiectiv play-off-ul, conducerea a programat un cantonament in afara Romaniei, urmand sa se pregateasca in Antalya, acolo unde s-au antrenat majoritatea echipelor din Liga 1.Reunita pe data de 10 ianuarie, echipa de Liga 2 ACS Viitorul Targu Jiu va sustine un cantonament in Antalya, incepand de duminica, 30 ianuarie, a informat liga2.ro. Antrenorul care se ocupa acum ... citeste toata stirea