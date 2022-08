ACS Viitorul Targu Jiu se deplaseaza la Iasi in etapa a doua

Etapa a doua a Ligii 2 va incepe de vineri, iar ACS Viitorul Targu Jiu se va deplasa la Iasi. Echipa lui Florin Stinga va avea un meci dificil prin prisma unei deplasari lungi dar si a startului nefavorabil in noul sezon.FRF si detinatorii de drepturi TV ai Ligii 2 au comunicat in mod oficial programul etapei a doua a noului sezon din esalonul secund. Si in aceasta etapa vor fi patru jocuri televizate, minimul, in zilele de vineri, sambata, luni si marti. Sunt insa sanse sa fie transmisa in ... citeste toata stirea