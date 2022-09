ACS Viitorul Targu Jiu va juca sambata la Timisoara

FRF A stabilit programul celei de-a sasea etape din Liga 2 in care este programat derby-ul fotbalului romanesc, Dinamo - Steaua.ACS Viitorul Targu Jiu va juca in deplasare in aceasta etapa, cu Politehnica Timisoara.Etapa a 6-a a Ligii 2 aduce o premiera pentru acest campionat. Pentru prima data in istoria lor, cele mai titrate cluburi din fotbalul romanesc, Steaua si Dinamo, se intalnesc in esalonul secund. Derby-ul fotbalului romanesc se joaca vineri, de la ora mai putin obisnuita pentru ... citeste toata stirea