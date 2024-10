Adrian Garcea revine in acest weekend in circuitul atletic

Multiplul campion national la atletism, Adrian Garcea, legitimat la CSM Targu Jiu, revine in acest weekend in circuitul atletic de performanta. Sportivul pregatit de antrenorul Ion Bura va lua startul in proba de 10 000 de metri in cadrul Campionatului National de Cros Seniori, competitie care se va desfasura pe 26 si 27 octombrie, la Baile Felix.Statiunea bihoreana Baile Felix va fi la finalul acestei saptamani gazda Campionatul National de Cros Seniori, U23, U20, U18, U16, U14, U13, ... citește toată știrea