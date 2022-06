AJF Gorj a premiat campioana de la Liga 5

In campionatul judetean Liga 5 Gorj inca se mai joaca, urmand sa se mai dispute o etapa dupa ce ultimele doua runde s-au amanat cu o saptamana. Campioana din acest sezon se cunoaste deja iar AJF Gorj a anuntat ca a premiat primele doua clasate in etapa programata in week-end.Inca din etapa a 21-a din campionatul judetean Liga 5 se cunoaste echipa campioana din judetul Gorj. Amanate de AJF Gorj din cauza programarii finalei Cupei Romaniei, ultimele doua etape s-au jucat mai tarziu cu o ... citeste toata stirea