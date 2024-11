Alerta maxima la meciul Romania-Kosovo! UEFA a trimis un ofiter de securitate

UEFA este cu ochii pe meciul Romania - Kosovo, meci care se disputa la Bucuresti. In cazul unor incidente serioase, tricolorii ar putea sa evolueze fara spectatori la meciurile viitoare.Un ofiter de securitate special trimis de UEFA va urmari cu mare atentie partida la care sunt asteptati 40.000 de oameni.Cel mai probabil, daca nu va fi liniste in tribune, sanctiunea s-ar aplica in preliminariile pentru Campionatul Mondial si ar putea fi o lovitura dura pentru Federatia Romana de Fotbal, ... citește toată știrea