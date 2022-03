Alex Stoica, la debutul oficial la Gilortul Carbunesti

Gilotrul Targu Carbunesti va debuta in meciurile oficiale din acest an cu o partida programata acasa, cu Jiul Petrosani. Gorjenii au fost preluati recent de antrenorul Alex Stoica, aflat la ora debutului oficial l acest meci, si au ca obiectiv salvarea de la retrogradare.Gilortul Targu Carbunesti este pregatita de startul jocurilor oficiale dupa cele sapte meciuri amicale disputate in aceasta iarna.Cu un lot partial nou, cu un antrenor nou pe banca, Alex Stoica, si cu gandul la salvarea de ... citeste toata stirea