Alexandru Besliu, medalie de bronz la Nationalele de seniori

Luptatorul Alexandru Besliu a castigat medalia de bronz la Campionatul National de Seniori de la Resita. Aceasta este a doua medalie a sa in decurs de o saptamana, el castigand anterior aurul la Nationalele Under 23, acolo unde a reprezentat clubul Pandurii Targu Jiu.Alexandru Besliu a reprezentat CSM Targu Jiu la categoria 92 de Kg la competitia care s-a desfasurat in perioada 25-27 noiembrie la Resita. Multiplul campion national Alexandru Besliu a participat cu aceasta ocazie la ultima ... citeste toata stirea