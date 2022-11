Alexandru Besliu vrea sa pastreze titlul de campion

Luptatorul gorjean Alexandru Besliu va participa la finalul acestei saptamani la Campionatul National de Lupte pentru seniori U 23. Competitia are loc la Cluj Napoca iar sportivul de la Pandurii Targu Jiu vrea sa isi pastreze titlul de campion castigat in 2021.Unul dintre cei mai buni sportivi ai Gorjului dar si al clubului sportiv Pandurii Targu Jiu, luptatorul Alexandru Besliu, va participa in week-end la Campionatul National de Lupte pentru seniori U 23. Multiplu campion de juniori in anii ... citeste toata stirea