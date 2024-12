Alexandru Mitrita a avut o oferta de la FC Porto!

Patronul oltenilor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a recunoscut ca a negociat un transfer bomba pentru nivelul Ligii 1. FC Porto a facut o oferta pentru starul Universitatii Craiova, Alexandru Mitrita, iar negocierile au fost unele serioase.FC Porto a fost pe urmele unuia dintre cei mai buni jucatori din Liga 1, Alexandru Mitrita, dar discutiile nu s-au finalizat pozitiv, in cele din urma. Oferta a picat, dar Alexandru Mitrita a facut pasul spre New York City, in Statele Unite ale ... citește toată știrea