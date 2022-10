Alina Eremia, medalie de aur la UVT Liberty Marathon

Atleta Alina Eremia a cucerit medalia de aur in proba de maraton din cadrul celei de a-5-a editii a UVT Liberty Marathon. Competitia, care s-a bucurat de o numeroasa prezenta internationala si in acest an, s-a desfasurat duminica, 2 octombrie, la Timisoara.Sportiva, cu dubla legitimare CSM Targu Jiu - CS Pandurii, pregatita de profesorul Ion Bura, a scos un timp foarte bun. Ea a alergat 42,195 km in 3:01:02 fiind apoi premiata de Mihai Covaliu, campion olimpic, mondial si european, ... citeste toata stirea