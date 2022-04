Alionescu: Am jucat ca o echipa, am fost ca o familie!

Echipa de baschet a CSM Targu Jiu a reusit un meci bun si in ultima etapa in fata formatiei CSM Ploiesti. Meciul a creat sambata, in Sala Sporturilor, o atmosfera incendiara iar la final gazdele s-au impus cu scorul de 81-73 (18 -16, 21-17, 21-21, 21-19).Gazdele de la CSM Targu Jiu veneau dupa o etapa de pauza pentru ca ultimul meci s-a amanat. Cu toate acestea elevii lui Claudiu Alionescu au controlat intregul meci si au castigat, scor 81-73 (18 -16, 21-17, 21-21, 21-19).La final, ... citeste toata stirea