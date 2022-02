Alionescu, multumit de debutantii ultimei partide

CSM Targu Jiu a pierdut ultimul meci din Liga Nationala disputat la Timisoara, gazdele impunandu-se cu 80-56. Cu toate acestea antrenorul Claudiu Alionescu a avut si cateva motive de multumire dupa acest meci in care s-au consemnat debuturile a doi jucatori.Claudiu Alionescu a avut cuvinte de lauda pentru debutul lui Kendarrius Hamilton, americanul care a fost ultimul sosit in tabara gorjenilor. Acesta a recunoscut ca este in urma cu pregatirea dar a demonstrat ca poate fi un jucator de ... citeste toata stirea