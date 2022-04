Alionescu s-a temut de meciul cu Petrolul Ploiesti

CSM Targu Jiu a reusit o noua victorie de senzatie in Liga Nationala, in meciul cu Petrolul Ploiesti. Gorjenii veneau totusi dupa o pauza in care nu toti jucatorii au fost apti de pregatire, mtiv pentru care antrenorul Claudiu Alionescu s-a temut de acest joc.Echipa pregatita de Claudiu Alionescu a trecut insa destul de usor de CSM Petrolul Ploiesti, scor 81-73, pe sferturi 18-16, 21-17, 21-21, 21-19, la capatul unui meci dominat categoric de echipa din Targu Jiu. Pentru formatia gorjeana a ... citeste toata stirea