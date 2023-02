Amelian Istratescu, pe locul 1 la primul turneu al anului

Boxerii juniori de la CSM Targu Jiu s-au deplasat in week-end la un prim turneu din acest an. Unul dintre acestia a reusit sa urce pa locul 1 la turneul de la Chisineu Cris.Juniorul de la CSM Targu Jiu, Amelian Istratescu, pregatit de antrenorul Petrisor Gananau, a obtinut locul 1 la Cupa "Chisineu Cris", competitie desfasurata sambata, 4 februarie, in localitatea aradeana Chisineu-Cris. Amelian Istratescu a urcat in ring la categoria 75 de Kg si l-a invins in finala pe clujeanul Adrian ... citeste toata stirea